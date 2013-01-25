Семья Натали Портман переезжает из США в Париж

Обладательница "Оскара" актриса Натали Портман со своей семьёй покидает США И переезжает в Париж, супруг Портман Бенжамен Мильпье получил должность директора балета Государственной оперы Парижа.

Мильпье и Портман - уроженцы Франции, если супруг Портман покинул Францию 20 лет назад, то актриса переехала в Голливуд несколько лет назад.