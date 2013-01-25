Волочкова завершила празднование дня рождения в компании подруги (ФОТО)

Балерина Анастасия Волочкова завершила празднование дня рождения в компании своей лучшей подруги, об этом Волочкова рассказала поклонникам, как водится,в Твиттере, сопроводив запись новой фотографией.

"День рождения завершился дома с лучшей подругой Женей Машко дома..", - так подписала Анастасия Волочкова новый снимок в Твиттере.