Клоуна Вячеслава Полунина назначили худруком Цирка на Фонтанке

Министр культуры России Владимир Мединский сообщил о назначении художественным руководителем Большого Санкт-Петербургского государственного цирка на Фонтанке знаменитого клоуна Вячеслава Полунина.

Полунин возглавит цирк безо всякого конкурса. В начале этого года должен был пройти конкурс на должность главы цирка на Фонтанке. Как заявил министр, конкурс отменен. Мединский подчеркнул, что станет Вячеслав Полунин - звезда мирового уровня, сообщают в четверг питерские СМИ.

Глава Минкульта рассказал, что у Полунина уже есть масса творческих планов. Мединский, шутя, предположил, что Цирк дю Солей еще будет кусать локти.

Полунин уже написал заявление. В настоящее время меняется устав цирка на Фонтанке. Должности худрука и директора там будут разведены. По словам министра, новый худрук Вячеслав Полунин может сам назначить директора.

Цирк на Фонтанке не входит в состав Росгосцирка, в ведении которого находятся практически все государственные цирки, - он является непосредственно подведомственным Минкультуры учреждением. С 1986 года его возглавлял Григорий Гапонов, который в конце 2012 года подал заявление об отставке после выявления ряда серьезных нарушений в его работе, сообщает Фонтанка.ру.

Минкультуры РФ отправляло комиссию в Цирк на Фонтанке для проверки его финансовой, хозяйственной и творческой деятельности, чтобы разобраться в причинах жалоб на его работу со стороны зрителей и артистов. Комиссию, состоявшую из представителей министерства и цирковых деятелей, возглавляла гендиректор Росгосцирка Фаина Халилова.