С. Бэлза и А. Сладковский презентовали Антологию музыки композиторов Татарстана

В концертную программу, которую провел в Казани накануне вечером Святослав Бэлза в БКЗ им. С. Сайдашева, вошли произведения золотого фонда татарстанских композиторов в исполнении Государственного симфонического оркестра республики Татарстан под управлением Александра Сладковского.

Небывалое по значимости событие для музыкального мира Татарстана прошло при полном аншлаге. Зрителям был представлен альбом из трех дисков лучших образцов национальной музыки классических авторов, композиторов-женщин и композиторов-мужчин, записанный на лейблах Sony Music Entertainment и RCA RED SEAL RECORDS. Он внесен в каталоги этих всемирно известных компаний под специальными номерами. Запись Антологии музыки композиторов республики Татарстан была инициирована художественным руководителем и дирижером ГСО РТ Александром Сладковским при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова.

В культурном сообществе республики это событие уже окрестили историческим, а Александра Сладковского Святослав Бэлза назвал послом татарской музыки в мире. «Мы все ждали этого события. Город бурлил», - поделился эмоциями с присутствующими композитор Рашид Калимуллин, произведение которого вошло в презентуемый альбом. Далее он отметил, что в советский период музыку татарских композитов записывала раз в четыре года фирма «Мелодия», а с распадом СССР исчезла и сама традиция. «То, что сейчас сделано, переведено на язык цифр. Это уже не пропадет, - с гордостью отметил он, - Это наш генофонд».

В альбом вошли произведения Жиганова, Сайдашева, Яруллина, Ахметова, Монасыпова, Миргородского, Калимуллина, Луппова, Тимербулатова, Еникеева, Ахияровой, Шамсутдиновой, Рауповой, Анисимовой и Чайковского.

Антология еще уникальна тем, что в ее состав вошла симфоническая фантазия на удмуртские напевы, написанная русским композитором Еленой Анисимовой. «Я воспитана в лучших традициях татарской композиторской школы, - пояснила она «АН- онлайн», - И это, несомненно, оказало влияние на мое творчество». Данный факт свидетельствует лишь о толерантном и объективном подходе в создании национальной культурной базы.

Специалисты отмечают удачный подбор произведений, которые гармонично перекликаются друг с другом и дают полное представление о многогранности и мощи духовного потенциала национальной музыкальной культуры и татарского народа в целом.

Генеральный директор Sony Music Russia Ян Хендерсон и продюсер студии B-Shurp Филипп Нидель, в свою очередь, отметили высокий профессионализм музыкантов и дисциплину, благодаря которой удалось записать весь объем 6-ю сессиями. Они намерены продолжить сотрудничество с оркестром.

В завершении концерта прозвучал знаменитый марш Красной армии Салиха Сайдашева, во время которого зрители поднялись с мест и громко аплодировали в такт музыки. Растроганную до слез публику ожидал еще один сюрприз. После концерта Александр Сладковский подарил всем зрителям и приглашенным гостям по экземпляру уникального альбома.