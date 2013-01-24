Дмитрий Хворостовский выступил в Петербурге с юбилейной программой

В честь своего 50-летия всемирно известный оперный певец Дмитрий Хворостовский выступил с концертом в Петербурге. Музыкальный вечер, приуроченный к юбилею артиста, состоялся накануне в Ледовом дворце. Для многочисленных поклонников Дмитрия Хворостовского его выступление стало настоящим подарком.



Напомним, что Дмитрий Хворостовский является лауреатом международного конкурса певцов в Кардиффе, а также обладателем Государственной премии РСФСР в области музыкального искусства. В 2012 году он был награждён премией Opera News Award за вклад в развитие оперного искусства, пишет «Искусство ТВ».



Певца с удивительным баритоном знают во всём мире. Для него открыты лучшие концертные площадки, включая Карнеги Холл в Нью Йорке, Театр Ла Скала в Милане, Консерваторию им. П.И. Чайковского в Москве или оперный театр Лисео в Барселоне. Дмитрий Хворостовский также добился признания, как сподвижник оперного искусства. В рамках проекта «Хворостовский и друзья» он регулярно знакомит российскую публику с яркими представителями зарубежной оперной сцены.



На выступлениях у Дмитрия Хворостовского прослеживается свой индивидуальный стиль.

«Проекты Дмитрия Хворостовского всегда отличаются от привычных на современном звездном Олимпе. Ему чужды высокотехнологичные и комфортабельные воспроизведения классических мелодий со «встроенными» в них стандартными блоками художественных переживаний», - отмечают организаторы петербургского концерта, - «Каждый концерт Дмитрия Хворостовского – это калейдоскоп музыкальных премьер, неожиданных техник исполнительского мастерства, это всегда чуткая связь с публикой и живое непринужденное общение».



В Ледовом дворце Дмитрий Хворостовский исполнил немало классических произведений. Кроме того, в рамках юбилейной программы он порадовал зрителей музыкальными сюрпризами. Поддержать мэтра оперной сцены пришли Барбара Фриттоли, Рамон Варгас, Екатерина Губанова, Ильдар и Аскар Абдразаковы.