Президент РФ поздравил Юрия Башмета с 60-летним юбилеем

В четверг президент России Владимир Путин поздравил художественного руководителя - главного дирижера Государственного симфонического оркестра "Новая Россия", Юрия Башмета с 60-летним юбилеем, сообщает пресс-служба Кремля.

В поздравительной телеграмме, в частности, говорится: "Выдающийся музыкант и дирижер, на протяжении плодотворной творческой деятельности Вы неизменно сохраняете верность высоким идеалам служения искусству, безграничную преданность любимому делу, постоянно стремитесь к вершинам мастерства".

Глава государства также подчеркнул в своем поздравлении: "Большого уважения заслуживает и Ваша активная гражданская позиция, участие в общественно значимых благотворительных, просветительских проектах, искреннее стремление помогать талантливой молодежи".