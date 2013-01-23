Рождественские чтения в Московском Театре Русской Драмы п/р М. Щепенко

25 января в рамках XXI Международных образовательных Рождественских чтений в Московском Театре Русской Драмы п/р М. Щепенко пройдет заседание секции «Православие. Воспитание. Театр».

Председатель секции – художественный руководитель театра Михаил Григорьевич Щепенко и сопредседатель, протоиерей Александр Ильяшенко, настоятель храма Всемилостивого Спаса, вместе с куратором секции Галиной Барышниковой буду модерировать дискуссию. Гости смогут после каждого выступления задавать вопросы или просто комментировать доклады по теме этого года – «Нравственная ответственность художника». Организаторы чтений и секции «Православие. Воспитание. Театр», в частности, считают эту тему не просто актуальной, но особенно важной для защиты национальной культуры, традиционных ценностей, формирующих сознание молодежи.

Выступающих в этом году 17, в их числе: артист Альберт Филозов, солит Большого театра Фёдор Тарасов, журналист Наталья Голдовская, доктор филологических наук Капитолина Кокшенёва, театральный критик Наталья Старосельская и другие. Представит свой доклад и Михаил Щепенко, рассказав об эстетических и этических началах в художественном творчестве. Помимо этого в программе предусмотрены арии из оперы «Борис Годунов» и песни Владимира Высоцкого. Открывшись в 11:00, секция будет работать в течение всего дня, а уже вечером в 19:00 гости смогут посмотреть спектакль «Последний звонок» из репертуара Московского Театра Русской Драмы.

Секция «Православие. Воспитание. Театр» - лишь одна из составных частей обширной программы XXI Рождественских чтений, которые будут проходить в Москве с 24 по 27 января. Торжественное открытие состоится 24 января в 11:00 в Государственном Кремлевском Дворце. До официального закрытия педагоги, эксперты, ученые, деятели культуры, представители власти и просто гости чтений должны успеть обсудить самые живые и острые вопросы, рождающиеся из противоречия между современным миром, развивающимся с огромной скоростью, и традиционными ценностями, которые все сильнее отходят на второй план.