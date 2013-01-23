В Париже стартовала Неделя высокой моды (Видео)

В Париже стартовала очередная Неделя высокой моды. Коллекции представят такие модные дома, как, Кристиан Диор, Шанель, Жан-Поль Готье и Джорджио Армани. Показ начался с представления новой коллекции весна/лето-2013 от Версаче.

Коллекция представлена второй раз за 10 лет, последний раз модный дом Версач показывал ее 8 лет назад.

Дизайнер модного дома Донателла Версаче ранее заявляла, что хочет сконцентрироваться на пошиве одежды класса "haute couture" и использовать не менее 80% ручного труда при создании коллекций. В каждой из коллекций Версаче должно быть не меньше 50 моделей. По словам дизайнера, сейчас используют две основных ткани для создания коллекции: в полоску и японский деним. В первом варианте полоска сделана из настоящего золота, поэтому это получается настоящий шелк с золотом. Деним тоже сделан с помощью золота. Вещи из этих тканей созданы для специальных заказчиков, которые хотят получить действительно уникальные вещи, существующие в единственном экземпляре. Они стоят целое состояние, сообщает mignews.com (ВИДЕО).

На показе присутствовало много знаменитостей: принцесса Монако Шарлин, знаменитый актер Кевин Костнер с супругой.

Парижская Неделя высокой моды продлится до 24 января.