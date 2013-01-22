В Дагестане идет реставрация музея с уникальной коллекцией

В Дагестанском музее изобразительного искусства идут масштабные ремонтные работы. Музею, который более 30 лет музей нуждался в капитальном ремонте, решил помочь московский бизнесмен Зиявудин Магомедов.

Более 700 ценных экспонатов музея - это дагестанское прикладное искусство, керамика, резное дерево, ковры и вышивка – были вынуждены хранить в сыром подвальном помещении. Опасности также были подвержены произведения западноевропейского искусства эпохи Возрождения и ренессанса, подлинники мастерской Тициана и Строцци и особая гордость русского зала - фрагменты панорамы Рубо «Штурм аула Ахульго». Всего коллекция Дагестанского музея изобразительного искусства насчитывает порядка 14 тысяч уникальных экспонатов.

«Ежегодно в Музее делается ремонт, но в таких масштабах работ ни разу не проводилось. В очень плохом состоянии находился подвал, там была жуткая сырость. Вывели подпочвенные воды, заменили трубы. Сейчас там ведутся облицовочные работы, на полу установят плитку. Также заменили крышу здания. Но главное для нас все-таки был подвал: там хранились более 700 ценных экспонатов, которые нуждаются в особенном микроклимате. Проблема на сегодняшний день, к огромной радости, решена», - рассказала «АН-онлайн» директор Музея Салихат Гамзатова.

Кстати, несмотря на реставрационные работы, большая часть залов открыта для посетителей и сейчас. Завершение ремонтных работ планируется в сентябре этого года к очередному дню рождения Расула Гамзатова.