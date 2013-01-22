Балерина Волочкова пребывает в шоке от трагедии, произошедшей с Сергеем Филином, в Живом Журнале Волочкова рассуждает о руководителе Большого театра Иксанове, и задается вопросом, когда руководство России обратит на него внимание.

Вот запись в Живом Журнале под названием "Большой шок Большого театра", которую с чувством и знанием ситуации сделала Волочкова, работавшая на сцене главного театра России и незаконно уволенная.

"Меня повергла в шок трагедия, произошедшая с художественным руководителем балета Большого театра Сергеем Филиным. Я знаю Сергея, как прекрасного профессионального танцовщика, интеллигентного человека, вежливого и деликатного. Я хочу от души пожелать Сергею здоровья, выдержки и терпения, чтобы справиться со свалившемся на него несчастьем. И очень хочу верить, что заказчик этого преступления будет найден и получит по заслугам.

Как известно «Балет в России- это больше, чем балет». Это сфера острой конкуренции, часто не на почте творчества. Меня потрясла реакция директора Большого театра на случившееся. Иксанов сказал, что это «ОБЫЧНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ».

Я сама сталкивалась с местью творческих людей. Это срезанные ленточки на пуантах, залитые машинной краской премьерные костюмы, срезанные с них стразы и тому подобное. И совершенно не творческая почва, когда само руководство театра организовывает сбор подписей против артистов, вдруг ставшими неугодными.

Так сейчас Иксанов поступает с Николаем Цискаридзе, который вдруг стал мешать.

10 лет тому назад, Иксанов такие же интриги вел по отношению ко мне. Он заставлял артистов балета подписывать письмо, отказываясь танцевать со мной. Единственный человек, кто не подписал это письмо, был Николай Цискаридзе, у которого проблемы остались по сегодняшний день. Это уже аморальная политика театра, а руководит этим театром все тот же человек.

Увы, сегодня атмосфера в этом храме искусства далека от культуры. Чему учит Иксанов людей, заставляя подписывать подлые письма, против артистов… За роль, за спектакль, за поездку на гастроли- можно предать друга, ученика, учителя… Как жить с этим предательством человеку дальше???

В 2003 году был «заказ» -убрать Волочкову из Большого театра. Иксанов бросился исполнять его не задумываясь, нарушая все законы.

Сам Иксанов, оболгав меня в прессе, лишил меня сцены и театра, в самом расцвете моих творческих сил. Мне тогда было только 26 лет. Я получила самую высшую награду «Benois de la Danse». Мне было присвоено звание Заслуженной артистки России.

Сколько ролей он у меня отнял и по какому праву?

Иксанов пытался лишить меня партнера. Те танцовщики, которые продолжали участвовать в моих спектаклях и концертах, поочередно были избиты. Но больше всех пострадал Евгений Иванченко. На кануне открытия сезона в Большом театре в 2003 году мы должны были танцевать с Женей «Лебединое озеро», но он внезапно исчез. Оказалось, его избили в подъезде дома, предупредив, что если он появится на пороге Большого театра или рядом с Волочковой, то будет еще хуже… Этот же факт, в изложении Иксанова, в интервью «Аргументам и фактам» прозвучал так: «Получив летом производственную травму на одном из выступлений с Анастасией Волочковой, Иванченко написал заявление с просьбой не продлевать с ним контракт. Вот таким образом Анастасия Волочкова осталась без партнера». Вот таким криминальным способом меня лишали моих партнеров. Я считаю это преступлением, а по оценке Иксанова, это была ОБЫЧНАЯ РАБОЧАЯ СИТУАЦИЯ.

Когда в 2003 году на передачу Соловьева «К барьеру» моим оппонентом был приглашен директор Большого театра Иксанов, вместо него пришел вице-президента Альфа -банка Гафин. Это вызвало удивление и смех в зале. Но Гафин сказал, что «Иксанов без нашего ведома ничего делать не может, за каждое слово отвечает перед нами.»

Увольнение меня из театра было незаконным. На меня организовали небывалую травлю в СМИ.

Я вынуждена была подать на Иксанова в суд.

Так же, как и Сергею Филину, сначала мне угрожали по телефону. А однажды, ко мне в гримерку два здоровых мужика принесли корзину цветов, из которой вытащили нож и потребовали прекратить судебный процесс. Но, на карте стояли моя жизнь, честь и достоинство. Суд был закрытым, даже маму не пустили в зал. Я выиграла суд, доказав незаконность действий директора Большого театра. Иксанов хотя суд проиграл, но остался руководить первым театром страны. Не изменив своих грязных методов и по сегодняшний день.

Прошло 10 лет. 19.01.13 в передаче Андрея Малахова «Пусть говорят» страна обсуждала трагедию, произошедшую с Сергеем Филиным. На этой передаче не было ни Иксаного, ни какого-то другого представителя Большого театра. Но ко мне подошел редактор и сказал о том, что имя «Иксанов», называть нельзя! Поэтому вся сказанная мною правда была вырезана из этой программы, к сожалению.

Когда же наша страна начнет более бережно относиться к людям, которые составляют славу театра и славу России. Почему позволяют травить Николая Цискаридзе-звезду мировой величины??? Почему не защитили приму Большого театра Светлану Лунькину, которой постоянно угрожали, и она вынуждена была срочно уехать с двумя детьми из страны??? Почему обливают кислотой Сергея Филина??? Меня покоробил тот факт, что выяснение отношений и сведение счетов в театре стало возможно столь жестоким способом.

И, почему этот аморальный человек продолжает оставаться директором первого театра страны, при всей этой обстановке?

Весь этот БЕСПРЕДЕЛ, КОРРУПЦИЯ и КРИМИНАЛ были просто невозможны во времена Юрия Николаевича Григоровича и Владимира Васильева в Большом театре. И сейчас, пока театр не возглавит творческая сильная личность, который сам будет решать: кому петь, кому танцевать, театр нормально существовать не будет. Поскольку Большой театр не частная лавочка, и все знают, что в нем творится все эти годы.

Что еще должно произойти, чтобы руководство страны обратило внимание на Большой театр и приняло соответствующие меры?", - заканчивает Волочкова.