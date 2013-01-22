Состояние актрисы Светланы Светличной улучшается

Состояние актрисы Светланы Светличной, госпитализированной с переломами в больницу номер 12 города Москвы, улучшается, актриса чувствует себя хорошо, переломы срастаются, пишут Интернет-СМИ.

Ранее сообщалось, что звезда советского кино актриса Светлана Светличная, исполнившая роли в картинах "Бриллиантовая рука", "Стряпуха", "Новые приключения неуловимых" и других, доставлена в больницу со сломанной рукой.