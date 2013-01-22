Актер Владимир Этуш попал в больницу с сильным бронхитом

Известный актер театра и кино Владимир Этуш попал в больницу с бронхитом. В больницу Этуша отвез в пятницу, 18 января, директор театра им. Вахтангова Кирилл Крок.

Напомним, 90-летний актер служит в этом театре более 50 лет. По словам директора театра, чувствует Владимир Абрамович себя нормально, получает все необходимое лечение, сообщает РИА Новости. Угрозы жизни Этуша нет.

Звезда советских фильмов "Кавказская пленница" и "Иван Васильевич меняет профессию" Владимир Этуш отметил в прошлом году 90-летний юбилей. Руководство театра надеется, что легендарный актер поправится и 30 января выйдет на сцену в очередном спектакле "Пристань".