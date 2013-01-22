Валерий Гергиев может возглавить Мюнхенский филармонический оркестр

Валерий Гергиев хорошо известен во всём мире, поэтому любой музыкальный коллектив счёл бы за честь работать с маэстро. Сейчас такую возможность рассматривает Мюнхенский филармонический оркестр. Не исключено, что вскоре Валерий Гергиев станет главным дирижёром прославленного коллектива.



Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Дженнифер Беккер, представляющую культурный департамент Мюнхена, официально кандидатура Валерия Гергиева будет выдвинута на обсуждение в среду. Целесообразность приглашения российского деятеля к управлению Мюнхенским филармоническим оркестром должен решить городской совет. Однако, сами музыканты полностью одобряют сделанный выбор. В настоящее время главным дирижёром коллектива является Лорин Маазель. Срок действия его договора заканчивается в 2015 году: именно этот период рассматривается в качестве возможного начала работы с Валерием Гергиевым.



Сам Валерий Гергиев пока не подтвердил и не опроверг факт приглашения к управлению Мюнхенским филармоническим оркестром.



Некоторые эксперты считают, что шансы на положительный ответ Валерия Гергиева невелики. К их числу относится английский критик Норман Лебрехт. По данным Lenta.Ru, он не видит для маэстро причин расставаться с Лондонским симфоническим оркестром, который Гергиев с успехом возглавляет с 2007 года. Кроме того, Гергиев не владеет немецким языком, что значительно затруднит для него общение с музыкантами Мюнхенского филармонического оркестра.



Напомним, что Валерий Гергиев является художественным руководителем Мариинского театра в Петербурге и главным дирижёром Лондонского симфонического оркестра. Маэстро — лауреат многочисленных российских и международных премий, включая премию Шведской королевской музыкальной академии Polar Music Prize, премию имени Герберта фон Караяна и премию Фонда американо-российского культурного сотрудничества.