Худрук Большого театра Сергей Филин винит себя в легкомыслии

Художественный руководитель балетной труппы Большого театра Сергей Филин винит себя в легкомыслии.

Угрозы в его адрес поступали еще до Нового года. Филин признался, что ждал неких провокаций. Но и подумать не мог, что возможно такое жестокое нападение.

"АН" сообщали, что худрук Большого театра пострадал 17 января в результате нападения преступника во дворе дома. Злоумышленник плеснул Народному артисту РФ в лицо кислоту.

В интервью "Комсомольской правде" Сергей Филин рассказал, что не знает, кто конкретно мог плеснуть ему в лицо кислотой Филин считает, что нужно было сразу, еще до Нового года, сообщить всем СМИ, что в его адрес продолжают поступать угрозы.

По его словам, ему предлагали взять водителя и охрану. "15 декабря я был в кабинете Генерального директора театра и попросил защиты и помощи, потому что услышал серьезную угрозу в свой адрес. Но директор мне сказал, мол, у нас такая тяжелая работа, что он сам работает словно на линии фронта уже 12 лет, что надо мужаться и находить в себе силы на эти угрозы не реагировать", - говорит Филин.

Артист подтвердил, что ему предстоят еще две операции и сказал, что больше всего его беспокоят глаза. "Я обещаю, как только встану в строй, постараюсь радовать зрителей, которые придут в главный театр страны. Не обещаю, что я вернусь красавчиком, но то, что вернусь полным сил, гарантирую", - пообещал худрук Большого театра.

Накануне тесть Филина , Александр Антонович Прорвич, рассказал «Аргументам недели» о происшествии и о том, как себя сейчас чувствует Сергей.