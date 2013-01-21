В Петербурге скончался саксофонист группы «Поп-механика» Владимир Болучевский

В Петербурге скончался известный музыкант и писатель; саксофонист, играющий в разное время с группами «Аквариум», «Машина времени», «Поп-механика» Владимир Болучевский.

Он умер от рака 19 января на 60-м году жизни. О смерти Болучевского стало известно только 21 января.

В критическом состоянии в конце декабря прошлого года Владимир Болучевский был госпитализирован в клиническую больницу № 31.

Уточним, помимо группы «Поп-Механика», Болучевский играл в «Аквариуме» и «Машине времени» - в качестве сессионного музыканта. Болучевский известен также как писатель, автор детективных романов и повестей: «Дом с привидениями», «Аромат лжи» и «Лекарство от безумия». Он также написал сценарий телесериала «Улицы разбитых фонарей».

59 лет ему исполнилось 7 января.