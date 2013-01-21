Минкульт опроверг информацию о переговорах с хасидами

На сайте Министерства культуры появилась информация опровергающая якобы планирующиеся переговоры представителей движения "Агудас Хасидей Хабад" с Министром Владимиром Мединским о возвращении библиотеки Шнеерсона.

Советник Министра - пресс-секретарь Юлия Зазулина сообщила: "Информация ряда СМИ о переговорах представителей движения "Агудас Хасидей Хабад" с Министром В. Мединским о возвращении библиотеки Шнеерсона не соответствует действительности".

Напомним, ранее сообщалось, глава Министерства культуры РФ Владимир Мединский назвал решение вашингтонского суда по коллекции Ицхака Шнеерсона "странным русофобским спектаклем". По словам министра культура Мединского, решение суда округа Колумбия, обязавшего правительство России ежедневно выплачивать хасидской общине "Хабад Любавич" $50 тысяч до даты возврата ей архива Шнеерсона, вся эта забавная история — предмет юридического диспута.

В посольстве России в Вашингтоне ранее назвали решение вашингтонского суда по архиву Шнеерсона незаконным, так как, согласно законам Российской Федерации, эта коллекция является частью культурного наследия страны и не может быть отчуждена.

МИД РФ выразил свое возмущение решением суда округа Колумбия и пообещал жесткий ответ в случае введения санкций против России.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что хасиды уже принесли России ущерб. Жириновский напомнил, что в 1994 году хасиды взяли семь книг из коллекции Шнеерсона по межбиблиотечному обмену на два месяца и не вернули.

Лидер ЛДПР уверен, что Россия не должна передавать библиотеку Шнеерсона хасидам. В эфире «Вестей в субботу»Жириновский заявил: «Мы никому не должны».