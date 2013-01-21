В Москве умер автор стихов песен и кинорежиссер Александр Косарев

На 69-м году жизни умер автор стихов песен для популярных исполнителей и кинорежиссер Александр Косарев. Сообщение об этом поступило сегодня от союза кинематографистов России.

Александр Косарев работал с Юрием Антоновым и Игорем Крутым. В частности, он написал тексты песен «О тебе и обо мне», «Хмельная сирень», «А где-то…», «Только в полетах живут самолеты».

Косарев был выпускником актерского факультета ГИТИСа 1965 года, а в 1973-м закончил режиссерский факультет ВГИКа. В качестве актера работал в ТЮЗе и Театре им. А.С.Пушкина. Первую короткометражку Александра Косарева заметил и очень высоко оценил актер и кинорежиссер Сергей Бондарчук, который дал молодому человеку рекомендацию на киностудию "Мосфильм". Впоследствии Косарев работал на "Киргизфильм" и Свердловской киностуди. В 1980-х годах он снял такие картины, как "Срочно. Секретно. Губчека", "Прежде, чем расстаться", "Хищники" и "Сувенир для прокурора".



"Приносим соболезнования родным и близким Александра Борисовича, который навсегда останется в памяти коллег, как человек, посвятивший свою жизнь кинематографу".

Союз кинематографистов России

Гильдия кинорежиссеров



Дата и место прощания и похорон уточняются.



