Валерия Золотухина положили в больницу

Российского актера и художественного руководителя Театра на Таганке Валерия Золотухина госпитализировали, поэтому он не смог посетить концерт памяти своего друга, актера и певца Владимира Высоцкого.

Валерий Золотухин, как давний друг и коллега Высоцкого, на протяжении многих лет являлся ведущим этих ежегодных концертов. В этот раз концерт, посвященный 75-летию со дня рождения Владимира Высоцкого, провел российский актер Сергей Безруков.



Народный артист России, художественный руководитель "Театра на Таганке" Валерий Золотухин находится в Научном центре рентгенорадиологии в Москве, где проходит плановое обследование



"Замечательный профессор Харченко наблюдает за моим здоровьем давно — он мой "домашний" доктор. Поэтому периодически я, как и сейчас, прохожу плановое обследование в Центре рентгенологии. Чувствую себя отлично", рассказал Валерий Сергеевич ria.ru.





