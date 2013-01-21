Паганини в новом звучании

Имя гениального скрипача Никколо Паганини до сих пор овеяно мифами. Говорят, что своей феноменальной виртуозностью он был обязан самому дьяволу.

Так на скрипке до него не играл никто, а после него – лишь самые талантливые. Все свои находки Паганини использовал в «24 каприсах для скрипки соло», исполнение которых целиком – высший пилотаж для скрипачей всех поколений.

30 января во Дворце на Яузе (www.yauza-palace.ru) это самое известное творение легендарного Паганини исполнит один из лучших скрипачей мира Граф Муржа – победитель международных конкурсов имени Паганини в Генуе и парижского конкурса Маргариты Лонг и Жака Тибо. Специально для него литовский композитор Гедрюс Купревичус сделал аранжировку для скрипки и струнного оркестра, и это придаст бессмертному циклу Паганини новое звучание. Партнером Графа Муржи будет Камерный оркестр «Kremlin» под управлением Миши Рахлевского – один из наших самых интересных и востребованных камерных коллективов. Блистательная виртуозность и захватывающая эмоциональность Графа Муржи и Миши Рахлевского сделают этот вечер незабываемым.