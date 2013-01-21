При Музее-институте семьи Рерихов создается детский центр

Музей-институт семьи Рерихов, расположенный на Васильевском острове в Петербурге, станет площадкой для культурного развития юного поколения. С февраля здесь начнёт функционировать Детский музейный центр.



Петербургский музей обладает уникальной коллекцией экспонатов, знакомящей с наследием семьи Рерихов. Как известно, Рерихи обладали высоким художественным вкусом, много путешествовали. Через знакомство с их творчеством детям предлагается постичь разные культуры, развить эстетическую чувствительность и яркое воображение, сообщает Искусство-ТВ.



Детский музейный центр предполагает организацию интерактивных экскурсий в рамках темы «Рерихи и мировая культура». Экскурсии будут проводиться регулярно — каждую среду в 17.00. В Музее-институте семьи Рерихов будет открыт доступ на каждую отдельную экскурсию. Желающие смогут приобрести специальный абонемент, дающий право на участие во всех встречах образовательной программы.



На экскурсиях детям представят культуры разных стран и народов, расскажут о связи семьи Рерихов с Петербургом. Большое внимание будет уделено историко-художественной поездке Рерихов по древнейшим городам Российской империи, путешествиям в Америку, Индию, Центральную Азию. В ходе экскурсий дети узнают о знаменитом Пакте Н.К.Рериха и международной охране памятников истории и культуры.



Экскурсии будут проходить в период с 13 февраля по 10 апреля 2013 года.