На фестивале цирка в Монте-Карло россияне отмечены несколькими наградами

Российские артисты вошли в число триумфаторов 37-го Международного фестиваля цирка в Монте-Карло: номера, привезенные в Монако из России, отмечены сразу несколькими наградами.

В нынешнем году представители русской цирковой школы представили в Монако сразу пять номеров, исполнители двух из которых были удостоены призовых мест, сообщает itar-tass.com. "Серебряного клоуна" жюри фестиваля присудило артистам Московского Цирка Никулина на Цветном бульваре за уникальный по своей сложности номер "Акробаты на русских палках" под руководством Сергея Гречушкина. А "Трио Маркины" / Росгосцирк/ - за "Эквилибр на катушках", выдержанный в эстетике комедии дель-арте, удостоился "Бронзового клоуна".

Высшую награду фестиваля в Монте-Карло - "Золотого клоуна" - разделили циркачи из Китая и Украины.

Международный фестиваль цирка в Монте-Карло ежегодно проходит с 1974 года и по сей день является самым крупным и престижным событием в мире циркового искусства. Основателем смотра был князь Ренье III. Его любовь к манежу и уважение к нелегкому труду цирковых артистов унаследовала принцесса Стефания, которая сегодня возглавляет жюри. Закрытие циркового фестиваля в Монте-Карло пройдет 2 и 3 февраля 2013 года.



