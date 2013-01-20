В Театре им. Ермоловой пройдёт фестиваль короткометражных спектаклей

Московский драматический театр им. М.Н. Ермоловой в предстоящую среду впервые представит фестиваль короткометражных спектаклей "Театральный альманах в Ермоловском", тема которого — "Отцы и дети".

На мероприятии покажут восемь короткометражных спектаклей продолжительностью не более 20 минут, созданных специально для проекта молодыми режиссёрами совместно с артистами труппы.

"Театральный Альманах" по сути своей "круглый стол" в театральном пространстве, где в роли слов и мнений выступают воплощённые на сцене идеи, отмечает пресс-служба Ермоловского театра.

В фестивале примут участие Денис Азаров, Сергей Аронин, Талгат Баталов, Кирилл Вытоптов, Юрий Квятковский, Михаил Милькис, Юрий Муравицкий, Рустем Фесак.

Время начала мероприятия 23 января - 19.00 мск, продолжительность - 4 часа 30 минут. Стоимость билета - 100 рублей, купить его можно в кассе театра в день мероприятия.