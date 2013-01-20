Галину Вишневскую вспоминали сегодня в Храме Христа Спасителя (ВИДЕО)

Великой оперной певицы не стало 40 дней назад, она умерла 11 декабря 2012 года в возрасте 86 лет и 14 декабря была похоронена на Новодевичьем кладбище, рядом с Мстиславом Ростроповичем.

Близкие Галины Вишневской пришли сегодня на панихиду в Храм Христа Спасителя, а затем к ее могиле. "Все, что было начато Галиной Павловной – будет продолжено», говорилось там.



Великая певица ушла из жизни «очень-очень счастливо». Галина Павловна привела в порядок все свои архивы, завершила все начатые дела. Вишневская ушла в своей любимой комнате на даче в Жуковке на руках у дочерей.