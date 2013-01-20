Выставкой «Кресты» художники напомнили, что от тюрьмы и сумы зарекаться нельзя

В Петербурге в музее современного искусства «Эрарта» открылась выставка «Кресты». Работы художников из разных стран мира объединила тема тюрьмы как социального и культурного явления.



Напомним, что первая часть выставки проходила как гуманитарная акция: некоторые из работ были показаны в следственном изоляторе «Кресты», где их смогли увидеть заключённые, посетители и работники учреждения. Подводя итоги работы этой выставки, глава Попечительского совета «Крестов» Константин Анциферов отметил, что она «внесла человеческие чувства в сердца всех участников юридического процесса», сообщает "Искусство ТВ".



Куратор выставки Артём Магалашвили сказал на открытии в «Эрарте», что тема тюрьмы оказалась очень интересна как известным, так и молодым художникам. «В экспозиции можно увидеть разные повороты этой темы и разные отношения художников с темой несвободы как в конкретном, так и в широком смысле. Здесь задействованы и сугубо политическая трактовка тематики, и общефилософская».



Обе трактовки образа «Крестов» уместны, так как тюрьма оказалась временным пристанищем не только для революционеров, уголовных и политических преступников, а после революции – для арестованных министров царского правительства и сановников, но и – в годы советских репрессий – для представителей отечественной науки и культуры – тех, кого впоследствии назовут узниками совести.



По словам художника Юлия Рыбакова, «Кресты» - выставка о том, что традиционно в России от тюрьмы и сумы зарекаться нельзя. Особенно, людям с чёткой внутренней «системой координат». «Это выставка не только о нашем прошлом, но и о нашем настоящем. Она служит напоминанием о жестокой несправедливости, которая никуда не исчезла, если судить по тому, как действует современное российское правосудие».



Свои вариации на тему «Крестов» представили петербургские и московские художники, а также авторы из Прибалтики, Финляндии, Мексики, Панамы и Франции. Российским авторам свойственна большая историческая конкретика в осмыслении заданной темы. Так, например, Пётр Тюрин выложил в форме двух крестов портреты тех, кто в разное время сидел в знаменитой тюрьме: Николай Заболоцкий, Георгий Жжёнов, Константин Рокоссовский, Лев Гумилёв, Даниил Хармс… Илья Селецкий изобразил тюремные татуировки на фаянсовых тарелках. Аналогичным образом поступил Иван Тузов, снабдив подробными аннотациями свои «Пиксельные татуировки».



Подход зарубежных авторов к раскрытию темы лишён фактуры и связи с реальным прошлым следственного изолятора, что компенсируется обилием всевозможных обобщённо-экзистенциальных образов: смерти, несвободы, абсурда, Ничто…

Выставка «Кресты» инициирована арт-клубом D137 при поддержке администрации и попечительского совета следственного изолятора №1 «Кресты» и участии фестиваля «АртАнфас. Художественные практики». Она продлится в «Эрарте» до четвёртого февраля.