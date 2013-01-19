В Пскове на один день бесплатно откроют музеи Ленина

В Пскове 21 января квартира-музей и дом-музей Владимира Ленина откроют свои двери для посетителей, не взимая за посещение плату. Как сообщили «АН-онлайн» в Псковском музее-заповеднике, 21 января исполняется 89 лет со дня смерти Владимира Ленина. В честь этой даты вход в псковские музеи Ленина будет бесплатным.

В этих музеях можно узнать о пребывании Ленина в Пскове в 1900 году, а также о губернском Пскове конца XIX – начала XX веков, его улицах, домах, занятиях горожан, увидеть интерьеры квартиры начала XX века.

Владимир Ульянов (Ленин) 26 февраля 1900 года прибыл в Псков, где ему было разрешено проживать после ссылки. В доме железнодорожника Бочкарева в апреле 1900 года состоялось знаменитое Псковское организационное совещание по созданию и изданию за границей общероссийской рабочей газеты «Искра». В 1902 году в нем был образован организационный комитет по созыву II съезда РСДРП. Между тем, хорошим прикрытием служила Ленину работа в статистическом бюро Псковского губернского земства, его участие в составлении программы оценочно-статистического обследования губернии. В донесениях филеров и в сведениях Псковского жандармского управления об Ульянове отмечается, что «за время проживания в Пскове до выезда за границу ни в чем предосудительном не замечен».