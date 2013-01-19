Спектакль без компромиссов

Театр им. Комиссаржевской приглашает на премьеру постановки «Ночь Гельвера» по пьесе польского драматурга Ингмара Вилквиста. 19 и 20 января зрители увидят спектакль, который режиссер Александр Барг­ман хотел поставить именно в Петербурге…



Ингмар Вилквист — творческий псевдоним Ярослава Свержича, польского драматурга, историка искусства, профессора варшавской Академии изящных искусств. То что его спектакль окажется не для всех или, по крайней мере, не для тех, кто тянется в театр за улыбкой и весельем, уверен и сам режиссер. «В этой пьесе есть провокация сделать политический спектакль, некое манифестационное высказывание — особенно сегодня, особенно в этой стране, в этом городе. И это сейчас понятно, когда вокруг — засилье жлобства, кошмара, когда толпа — необразованная дремучая и страшная, которая только и ждет команды «фас», — почему-то начинает править и почему-то поддерживается власть имущими… Когда я прочитал пьесу, то понял, что хочу ставить ее именно в Петербурге. Это очень жестокий город. И чем больше времени проходит с начала моей работы над пьесой, тем вокруг все становится жестче и жестче…», — признается Александр Баргман.



Герои «Ночи Гельвера» — два человека, силящиеся выжить. Еще молодая Карла воспитывает отстающего в развитии 30 летнего Гельвера, юношу с сознанием ребенка и восторженной любовью к оловянным солдатикам. История отсылает зрителя в 1930 е годы, когда на улицах тоже играют в солдатиков, но уже по-настоящему, сообщает Искусство ТВ. Наивному Гельверу нравится ходить с флагом — ему невдомек, что одним из тех, от кого надлежит «чистить» нацию, является он сам. Чтобы уберечь парня от «ликвидаторов», Карла вынуждена пойти на крайние меры…

«Пьеса бескомпромиссная, и спектакль — не надо строить иллюзий — будет трудным, тяжелым для восприятия. И я не собираюсь его делать «удобным» — было бы глупо и странно. Хотелось бы сделать его достоверным. И этой достоверностью, думаю, будет зрителю нанесен некий удар. Но я хочу, чтобы со временем спектакль нашел своего зрителя», — говорит Александр Баргман.