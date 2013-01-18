В Петербурге открылась выставка, приуроченная к 65-летию Михаила Барышникова

В петербургском музее современного искусства «Эрарта» открылась выставка фотографий «Балет есть замок красоты». На всех снимках запечатлён Михаил Барышников. Экспозиция приурочена к 65-летию выдающегося танцора, которое будет отмечаться 27 января.

Выставка объединила работы трёх фотографов — официального фотографа New York City Ballet Пола Колника; Нины Аловерт, которая с начала 50 годов снимает балет Кировского (Мариинского) и Большого театров; и американского фотографа российского происхождения Марии Барановой, сообщает "Искусство ТВ". Благодаря их работам представляется возможность проследить творческий путь Михаила Барышникова с начала 1980-х годов, когда танцор исполнял партии в балетах легендарного Джорджа Баланчина, до современного периода в качестве руководителя «Центра искусств Михаила Барышникова», постановщика собственных балетов. «Вклад Михаила Барышникова в мировой балет невозможно переоценить. По духу своему он принадлежит к людям поколения Сергея Дягилева. Барышников талантлив во всём и может всё. Он танцор, балетмейстер, режиссёр, продюсер, композитор…

Однако главный его вклад в искусство заключается в том, что он показал миру возможности человеческого тела», - заметила на открытии выставки искусствовед Ирина Иванченко. На всех снимках Барышников запечатлён на сцене, уже американской сцене, которая стала для него основной с 1974 года. Все работы складываются в своеобразную хронику творчества танцора в разное время и на разных сценических площадках. «В 1989 году Барышниов совершил уникальный поступок: лучший классический танцовщик, он навсегда оставил классический балет и стал танцором современного жанра – танца-модерн. Стал уникальным и не имеющим соперников исполнителем произведений хореографов-модернистов, повлиял на развитие американского танцевального жанра, далёкого от классического танца», - напомнили организаторы выставки, - «Барышников не только предоставил хореографам-модернистам возможность работать с профессионалами высокого класса, чем раскрыл перед ними иные горизонты творчества и пробудил фантазию, но и обнаружил своими выступлениями преимущества классического образования и для исполнителей танца-модерн. При этом – преимущества именно русской классической школы».

Сам Барышников давно определил свою позицию по отношению к России. Также как его близкий друг, Иосиф Бродский, он неоднократно говорил о том, что не готов возвращаться в места своей юности; в места, с которыми его связывает столько радости и одновременно столько боли. Слова стихотворения Иосифа Бродского, посвящённого танцору, стали названием выставки. Выставка «Балет есть замок красоты» продлится в «Эрарте» до девятого февраля. После чего все фотографии экспозиции будут принесены в дар Академии русского балета имени А.Я. Вагановой, где учился Михаил Барышников.