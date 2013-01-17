«Ёлочку» на мордовском языке спели в Саранске на Святочных посиделках (ВИДЕО)

Рождественские посиделки "Роштовань кудо" прошли сегодня в Саранске в одном из залов Мордовского национального драматического театра. Театрализованное представление, вот уже шестнадцатый год организуемое Союзом эрзянских женщин "Литова", традиционно привлекает национальную интеллигенцию города, представителей творческих союзов и всех, кому дороги народные традиции мордвы.

Цель мероприятия – познакомить всех желающих с традициями мордовской культуры.