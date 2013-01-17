В Хабаровске началась «Ледовая фантазия»

XII Международный конкурс ледовых скульптур «Ледовая фантазия» стартовал сегодня в Хабаровске. Он пройдет с 17 по 20 января на площади им. В.И. Ленина, сообщили корреспонденту «АН-онлайн» в пресс-службе краевого минобрнауки, которое выступило организатором состязаний.

В этот раз соревноваться будут 11 команд - по 2 человека в каждой - из Хабаровского и Приморского краев, Еврейской автономной области, Санкт-Петербурга. А вот зарубежный коллектив приехал только один - из Малайзии. «В нашей стране мы работаем с метровыми ледовыми блоками. Но качество льда в Хабаровске намного лучше – он прозрачный и без каких-либо вкраплений. В прошлом году в Малайзии мы создали изо льда 19-футовую саблю – традиционное малазийское оружие, которая была занесена в книгу рекордов Гиннеса. Подобные конкурсы в Малайзии проводятся каждые два года, в качестве материала при этом мы используем не только лед, но и фрукты», - рассказал представитель делегации из Малайзии Джон Йонг Чон Мин.

Тематика ледовых композиций, как и в предыдущие годы, свободная. При этом помимо основного ледяного блока каждая команда получит второй блок небольших размеров для изготовления дополнительных элементов. Победителей международного конкурса ждут денежные премии в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Председателем конкурсного жюри традиционно выступит Сергей Логинов – президент Дальневосточной ледовой корпорации, член Союза художников и дизайнеров России, девятикратный чемпион мира по ледовым скульптурам. Одновременно с «Ледовой фантазией» в краевой столице пройдет Молодежный конкурс ледовых скульптур. Его участниками станут 3 команды (по 2 человека) из Хабаровского края. Победители состязания будут награждены путевкой в составе молодежной делегации края в г. Далянь (КНР), призеры – премиями в размере 10 и 15 тысяч рублей.

Международный конкурс «Ледовая фантазия» проводится при поддержке губернатора и правительства Хабаровского края уже одиннадцать лет. За это время в нем приняли участие мастера из разных регионов России, а также Малайзии, Франции, Нидерландов, Китая, Японии, Южной Кореи, Монако, Финляндии, Португалии, Латвии.