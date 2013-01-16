Москвичи раскупили все билеты на спектакли Латвийской оперы в Большом театре

С 7 по 10 февраля в Москве состоятся гастроли Латвийской Национальной оперы (ЛНО). Рижане привезут два спектакля: оперу П. Чайковского «Евгений Онегин» и оперу Г. Доницетти «Лючия ди Ламмермур». Билеты на все четыре оперных вечера проданы, сообщает сайт ЛНО.

Латвийская опера представит свои спектакли в Большом театре в третий раз за последние 10 лет. Однако особенность нынешних гастролей в том, что рижане будут выступать на сцене прославленного театра впервые после его реконструкции.

«Мы рады снова встретиться со знающей публикой Большого театра, и гордимся, что находимся в ряду таких престижных его партнеров, как нью-йоркский оперный театр Metropolitan, как миланский оперный театр La Scala, как лондонский Covent Garden», - сказал директор ЛНО Андрейс Жагарс.

Гастроли Латвийской оперы проходят на основе заключенного между Россией и Латвией договора о культурном обмене.

«О том, что наша опера в Москве — желанный гость говорит тот факт, что с 2011 года, когда была завершена реконструкция Большого театра, ЛНО стал лишь вторым театром, удостоенный чести выступить на обновленной сцене. Первым театром, который приехал с гастролями в Большой, стала миланская La Scala», - добавил глава Латвийской оперы.

На сцене Большого театра будут звучать голоса сопрано Соноры Вайце, с успехом певшей на оперных сценах Дрездена, Штутгарта, Сиднея, Москвы; баритона Яниса Апейниса, трижды становившегося лауреатом премии «Лучший солист оперы»; Кристины Ополайс, которая в российскую столицу прилетит из Нью-Йорка, где она поет в «Метрополитен-опера». Дирижировать спектаклями будут главный дирижер ЛНО Модест Питренс («Евгений Онегин») и Александр Вилюманис («Лючия де Ламмермур»).

Оба гастрольных спектакля поставил Андрейс Жагарс, знакомый российским зрителям по режиссуре спектаклей на сценах Москвы и Санкт-Петербурга. Недавно Андрейс Жагарс открыл свою мастерскую в ГИТИСе, на факультете музыкального театра.

Латвийская национальная опера хорошо известна европейским любителям музыки. Ценители оперного искусства отмечают присущее постановкам ЛНО смелое сочетание классики и современности, прекрасные голоса, индивидуальный стиль.