Всемирный день «The Beatles» Казань отмечает необычным марафоном

Сегодня казанские музыканты целый день исполняют песни легендарной ливерпульской четверки в режиме нон-стоп в Музее социалистического быта. Об этом «АН-онлайн» сообщил директор музея Рустем Валиахметов.

По словам Р.Валиахметова, музыкальный почин в честь «The Beatles» стартовал еще раньше. «Это были гармонисты, скрипка, акапельное пение, битбокс», - пояснил собеседник «АН-онлайн». Самые преданные поклонники пришли сегодня в музей уже с утра. «Это уникальное явление, и многие люди до сих пор не понимают, в чем феномен «Битлз», - продолжил далее Р.Валиахметов, - Они все четверо были интересны зрителю».

Сегодня в честь любимой многими поколениями группы «The Beatles» музей представил уникальную экспозицию грампластинок. Коллекцию альбомов 80-х годов, выпущенных в Британии, принес друг музея Радик Мухутдинов. «Творчеством «Битлз» я начал увлекаться после армии. Ездил в Москву на специальный музыкальный рынок Горбушку, ездил в Ленинград к Дому культуры, где собирались меломаны, и там приобретал эти диски»,- поделился с «АН-онлайн» хозяин коллекции.

«Радик Мухутдинов входит в число людей, которые отдавали последние деньги за диски, работая в стройотрядах, - поведал Р.Валиахметов, - Представляете, цена одного диска в то время равнялась трем стипендиям».

Казанский Музей социалистического быта славится единственным в России залом рок-н-ролльной славы, в котором собрано несколько десятков гитар с автографами звезд советского и современного рока.

Р. Валиахметов отметил: для него главное, что «The Beatles» как раз и стали предвестниками появления зала рок-н-ролльной славы.