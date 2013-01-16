У актрисы Оксаны Акиньшиной родился сын

Популярная актриса Оксана Акиньшина вчера родила сына. Малыш появился на свет около пяти часов вечера в одной из элитных клиник Москвы. Его вес - 3400 кг и рост - 53 см.

Новорожденный мальчик стал первым общим ребенком 25-летней Оксаны и 37-летнего кинопродюсера Арчила Геловани, с которым актриса познакомилась на съемках фильма "Любовь с акцентом".

Это уже второй ребенок актрисы: у нее есть сын Филипп от предыдущего брака с генеральным директором продюсерской компании Дмитрием Литвиновым, которому сейчас три года.

Вернуться к работе и светской жизни Оксана планирует лишь в апреле. Ближайшие три месяца счастливая мама хочет посвятить материнским хлопотам.