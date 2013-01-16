"ДДТ" начинает свое турне по Америке и Канаде (ВИДЕО)

В Америке начинается гастрольное турне группы «ДДТ». Бостон первым увидит камерную программу "Сольник", которую Шевчук также покажет в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Чикаго и Торонто.

«В этой программе творчество ДДТ представлено наиболее емко», считает Юрий Юлианович Шевчук.

В Нью-Йорке пройдет высокотехнологичное шоу "Иначе", которое будет представлено на легендарной концертной площадке Hammerstein Ballroom. «Это шоу, в котором мы постарались подтянуть российский рок до европейского уровня», - отметил лидер ДДТ.



На встрече в центральной библиотеке Бруклина Юрий Шевчук заявил, что принял твердое решение не идти в политику.

"Я не могу быть политиком, потому что не смогу послать человека на смерть. Меня туда (в политику) приглашали и даже тащили, но путем долгих размышлений я про себя понял, что я точно не политик. Я гражданин", - заявил рок-музыкант, сообщают ria.ru.



По мнению музыканта, энергия массовых уличных протестов в России начала обретать иные формы - самоорганизации, благотворительности, волонтерства, осмысления того, что демократизация общества потребует намного больше усилий, чем шествия и митинги.