Сергей Проханов, как и Светлана Светличная попал в больницу с переломом

Актер театра и кино, худрук Театра Луны Сергей Проханов госпитализирован в хирургию с переломом ноги. В больницу Проханова положили в понедельник, 14 января. Но ногу он сломал еще в конце прошлого года, в день своего 60-летия — 29 декабря.

Отметив торжество, вечером знаменитый "усатый нянь" возвращался в Театр Луны и, поскользнувшись на скользком тротуаре, упал. В больнице у артиста зафиксировали перелом лодыжки левой ноги. Он чувствует себя хорошо, но необходима операция. Как передает РИА Новости, Проханова прооперируют в среду, 16 января.

"АН" сообщали, что во вторник операцию перенесла актриса Светлана Светличная. Она также была госпитализирована в больницу с переломом.