Валерий Гергиев в Казани будет дирижировать спектаклем «Дон Кихот»

1 февраля в Казани на сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета им. М. Джалиля откроется XXXI Международный оперный фестиваль им. Ф.И. Шаляпина. Об этом «АН-онлайн» сообщила сегодня пресс-секретарь театра Жанна Мельникова.

В период фестивальных дней зрители увидят 11 спектаклей и 2 гала-концерта. На открытии прозвучит «Аида» Дж. Верди, а в завершении фестивальной программы в Казани будет впервые представлена опера Ж. Массне «Дон Кихот» в постановке Мариинского театра. По сообщению пресс-службы, в Казани ожидают коллектив Мариинки в составе 250 человек. Дирижировать спектаклем будет его художественный руководитель-директор, а также музыкант с мировым именем, маэстро Валерий Гергиев.

Также в спектаклях фестиваля выступят 35 певцов и дирижеров, представляющих десять оперных держав мира: Россию, Италию, Германию, Украину, США, Канаду, Польшу, Румынию, Казахстан и Белоруссию.

В год 140-летия для великого Шаляпина в фестивале его имени примут участие 500 артистов.