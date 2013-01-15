Выдающийся дирижер Марис Янсонс отмечает юбилей

Дирижеру Баварского и Амстердамского симфонических оркестров исполнилось семьдесят. Свой день рождения маэстро решил отпраздновать в Петербурге. Хоть и родился в Риге, но Северную Столицу он называет своим домом.



Здесь дирижер окончил музыкальную школу и поступил в консерваторию - в классы фортепиано и дирижирования Николая Рабиновича, передают ВЕСТИ.Санкт-Петербург. В свой день рождения редко получается устроить хотя бы выходной, говорит музыкант, а тут получился целый отпуск. Это - передышка перед началом большой работы. Через неделю дирижёр вместе с оркестром отправляется в кругосветное путешествие - Европа, Америка, а осенью планирует добраться и до Петербурга.