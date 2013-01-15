Гололед отправил Светлану Светличную на больничную койку

Вчера днем знаменитая блондинка возвращалась из магазина домой и поскользнулась на льду. В результате у Светланы Афанасьевны переломы обеих лодыжек левой голени и перелом лучезапястной кости.

На счастье, проходившие мужчины помогли подняться и вызвать "Скорую". Как пишут СМИ, 19 января у актрисы должна была состояться премьера спектакля, посвященная Владимиру Высоцкому, в Краснодаре. Придётся отменить.