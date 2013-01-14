Победительницы шоу «Голос» получат новые квартиры

Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил Дине Гариповой и Эльмире Калимуллиной документы на присвоение им званий заслуженных артисток Татарстана и сертификаты на получение жилья.

Р.Минниханов отметил на встрече в Казанском Кремле, что девушки получат всю необходимую поддержку в обучении и дальнейшем творческом развитии. «То, что вы сделали - это подвиг, результат большого труда, - сказал Президент РТ. – Для победы требовалось не только хорошо выступать, но и морально быть готовым к конкуренции и борьбе».

Как сообщает пресс-служба Президента РТ, по мнению главы республики, в российском шоу-бизнесе сейчас не хватает новых талантливых исполнителей, и телепроект «Голос» как раз открыл такие таланты. «А вы стали лучшими среди них, - обратился Рустам Минниханов к Дине Гариповой и Эльмире Калимуллиной. - Вашу победу мы считаем победой для всей нашей республики».

На встрече также присутствовали родители победительниц, их преподаватели и министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин.