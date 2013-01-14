20 января в Музыкальном пабе "GLASTONBERRY" состоится презентация диска Вероники КОЖУХАРОВОЙ и Давида ШНЕЙДЕРОВА «Слова и музыка».

В концерте примут участие: Давид Шнейдеров, Вероника Кожухарова (саксофон), Александр Белоносов (группа Александра Ф. Скляра, клавишные), Виталий Погосян (группа "Обморок и Мама", Санкт Петербург, дудук) и Полина Кондраткова (клавишные).

"В программе лучшие стихотворения современных поэтов (В.Полозкова, С.Ширанкова), авторские музыкальные произведения, а так же творческие сюрпризы от гостей из Санкт Петербурга.

Вы услышите то, что не услышите больше никогда!



КАЖДОМУ ГОСТЮ - ДИСК В ПОДАРОК!!!

Сбор гостей в 19:00, входной билет - 400 рублей.

Адрес: Москва, ул. 1-я Дубровская ул. 13-a, стр. 1 с

ПАБ "GLASTONBERRY"