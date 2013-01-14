Сергей Юрский выступит в Петербурге с новой программой «Жест»

Актёр, режиссёр, сценарист, писатель Сергей Юрский станет главным действующим лицом очередного концерта в рамках цикла «Встречи в Капелле». Зрители услышат новую концертную программу «Жест», составленную отрывками из поэтических и прозаических произведений русских авторов разных эпох, сообщает Искусство ТВ.



Сергею Юрскому по праву принадлежат сердца огромной армии поклонников театра и кино. За годы творческой деятельности им сыграно множество незабываемых ролей в театре, среди которых Чацкий в «Горе от ума», Тузенбах «Трёх сестрах», Эзоп в «Лисе и винограде», главная роль в «Короле Генрихе IV» в постановке Г. А. Товстоногова, роль Илико в спектакле «Я, бабушка, Илико и Илларион» в постановке Р. Агамирзяна на сцене ленинградского БДТ… Широкую известность принесли актеру роли в кино: Викниксора в фильме Г. Полоки «Республика ШКИД» (1966), Остапа Бендера в картине М. Швейцера «Золотой теленок» (1968), а также роли в фильмах «Маленькие трагедии» (1979), «Место встречи изменить нельзя» (1979) и многих других, - напоминают в пресс-службе Капеллы.



Сергей Юрский – признанный мастер художественного чтения. Один из лучших чтецов современности, автор, постановщик и исполнитель более пятнадцати литературных программ, Сергей Юрский обладает своей особенной интонацией, которая отличает все произведения, прочитанные им со сцены. Он умеет удивлять зрителей, открывая тайны в хрестоматийной прозе и заставляя воспринимать по-новому всем известные с детства стихи. Будучи непревзойдённым мастером импровизации, он варьирует тексты, исходя из того, что хочет сказать на данном этапе и данному зрителю, и каждый раз это звучит остро и современно. Каждая его литературная программа – это своего рода моноспектакль с оригинальным режиссерским решением и нестандартными актерскими ходами.



На этот раз в исполнении Сергея Юрского прозвучат стихи Пушкина и Бродского, отрывки из «Мольера» Михаила Булгакова, новеллы Всеволода Гаршина, Евгения Попова, а также произведения самого Юрского.