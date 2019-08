Единственный концерт System of a Down в России на KUBANA - 2013

После прошлогодних хэдлайнеров KUBANA в лице The Offspring и Korn казалось, что поднять планку выше уже невозможно. Однако, в юбилейный год своего существования фестиваль показал, что брать новые высоты – дело чести для его организаторов. Поэтому были приложены все усилия, чтобы сделать возможным участие в KUBANA-2013 одной из самых востребованных рок-групп в мире, заслуженно занимающих самые высокие позиции на рок-олимпе – System of a Down!

Подогревает интерес к эксклюзивному выступлению System of a Down на берегу Черного моря тот факт, что не так давно группа вышла из так называемого «творческого отпуска». Фактически, с 2006 по 2011 годы группы не существовало и не все поклонники были уверены, что эти представители армянской общины из Калифорнии выйдут из этого самого отпуска. Однако, возвращение SOAD вызвало столько ажиотажа и было столь горячо воспринято поклонниками, что тур коллектива в 2011 году имел просто ошеломляющий успех. Теперь System of a Down не просто возвращаются с новыми концертами, но и готовят в 2013 году новый альбом, первый за восемь лет! В свете всего этого их выступление на KUBANA станет не просто эксклюзивным, но и можно сказать историческим для российской публики.

The Misfits, Guano Apes, The Subways, Scooter, Bullet for My Valentine, Enter Shikari, Electric Six, атеперьи System of a Down! Какие еще сюрпризы готовят нам организаторы самого жаркого фестиваля в России в этом году? Остается только ждать и готовиться к по-настоящему незабываемому лету. Напомним, что праздновать юбилей KUBANA будет целую неделю с 1 по 7 августа, совсем рядом с городом Анапа, в станице Благовещенская.

