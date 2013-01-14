Фильм «Линкольн» выдвинут на «Золотой глобус»

Биографический фильм «Линкольн» режиссера Стивена Спилберга, главную роль в котором исполняет Дэниел Дэй-Льюис, выдвинут на самое большое число наград премии «Золотой глобус».

В Лос-Анджелесе в отеле «Беверли-Хилтон» открылась церемония вручения премий «Золотой глобус». Ее ведущие Тина Фей и Эми Полер объявят имена лауреатов в 25 номинациях, выбранных Ассоциацией иностранной прессы, аккредитованной при Голливуде.



Картина, повествующая о 16-м президенте США Аврааме Линкольне, выдвинута в семи номинациях, в том числе «лучший фильм», «лучший актер» и «лучшая режиссура».



Ведущие перечисляют номинантов, перемежая представление шутками. Первый обладатель премии - актер Кристоф Вальц за роль в фильме «Джанго освобожденный» (Django Unchained). В этой категории он обошел Алана Аркина и Леонарда Ди Каприо, сообщает vz.ru.



За пять наград поборются ленты «Операция «Арго» (Argo) режиссера Бена Аффлека и «Джанго освобожденный» Квентина Тарантино. В четырех номинациях выдвинута картина «Цель номер один» (Zero Dark Thirty) Кэтрин Бигелоу о ликвидации «террориста номер один» Усамы бен Ладена, три номинации получила работа оскароносного режиссера Энга Ли «Жизнь Пи» (Life of Pi).