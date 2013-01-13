В Манеже открывается выставка «Петербург. 20-летие»

В Центральном выставочном зале «Манеж» в субботу открывается выставка «Петербург. 20-летие» подводящая итог 20-летнему существованию ежегодной выставки «Петербург».

Как рассказали организаторы, выставка «Петербург. 20-летие» имеет «архивный» характер - это отражение искусства Северной столицы периода с 1993 года по 2012. Среди участников выставки такие значимые имена как М.Аникушин, Л.Лазарев, К.Симун, З.Аршакуни, Г.Егошин, В.Тюленев, А.Батурин, Р.Васми, Ш.Шварц, В.Шагин, Т.Новиков; известные московские художники, чья творческая жизнь в отдельные периоды была связана с нашим городом: А.Беляев-Гинтовт, Н.Полисский. В Программах перформанса, театральных, музыкальных программах приняли участие Театр «Оdd-Данс», Игуан-Данс-Театр, Театр «Лесной дом», «Новые тупые», «ФНО. Глюкля и Цапля», Театр Бориса Понизовского, «Лицедеи» (Р.Городецкий, Ю.Гальцев); А.Рыбин (Группа «Кино»), Д.Романов и Группа «Трилист-ник», группа «НОМ», Рок-Механика А.Ляпина, А.Мельник и многие другие. Общее число участников выставки за годы ее существования - более двух с половиной тысяч, сообщает БАЛТИНФО.

Живопись, графика и скульптура представлены работами художников, принадлежащих к таким крупным объединениям как: Союз художников, Пушкинская-10, «Митьки», Группа одиннадцати, Творческое объединение «Озерки – Деревня Художников». Персональные экспозиции покажут известные петербургские фотографы: Александр Китаев, Андрей Усов, Людмила Таболина, Андрей Чежин, Игорь Лебедев, Юрий Молодковец, Дмитрий Конрадт и Александр Рец. В этом разделе можно будет увидеть и работы недавно ушедших из жизни признанных мастеров петербургской фотографии Станислава Чабуткина и Сергея Свешникова. Ежегодный раздел «Юбиляры» разместится в Малом зале Манежа (кан.Грибоедова, 103). На выставке можно будет увидеть работы А. Зинштейна, Б. Забирохина, А. Симуни, И. Григорьева (Дрюппэ), Г. Устюгова, Е. Орлова, Ю. Никифорова, Д. Шагина. Выставка «Юбиляры» откроется 18 января. Так же, по традиции, в рамках «Петербурга» пройдут поэтические чтения, будет предложена программа перформанса. Выставка будет работать с 13 января по 26 января.