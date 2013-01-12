На Пушкинской,10 отметят Старый новый год

В петербургском Музее нонконформистского искусства на Пушкинской, 10 сегодня приглашают отметить Старый новый год. В программе – одновременное открытие нескольких выставок и музыкальные сюрпризы. Начало – в 18.00.



В Большом зале начнёт работу выставка живописи и графики Игоря Ширшкова «Движение Белого», сообщает Искусство ТВ. Белый – цвет простой и сложный одновременно. По семантической плотности он стоит рядом с чёрным – таким же сакральным в культуре и значимым в повседневности. В проекте «Движение Белого» Игоря Ширшкова интересует белый, прежде всего, как пространство по отношению к окружающему пространству, состоящему из различных цветовых пятен. «В композиции живописи проявление белого аналогично работе «пустого» пространства в архитектуре. Когда все другие (не белые) цвета подчиняются белым.

Пространство белого – главный объект. Или пространство как объект исследования. Белый цвет играет роль не просто одного из цветов, а является главным действующим лицом, абсолютом глубины пространства, организующим другие цвета произведения», – рассказывает о своём замысле художник.



Исследование художественными средствами состоится и в Малом зале Пушкинской, 10, где Елена Киселева представит свою живопись и графику на выставке «Портрет. Метаморфозы жанра». По словам куратора Евгения Орлова, это собрание призвано реабилитировать пошатнувшееся положение портретного жанра в искусстве XXI века. «Портреты, написанные Еленой Киселевой, психологичны, что позволяет прикоснуться к внутреннему миру изображаемых персонажей. Они неравнодушны, образно выразительны, а иногда – остро характерны. Художница считает, что «…портрет способен показать, как глубока, интересна и неоднозначна человеческая личность». Разнообразен и сам подход художника к портрету как жанру: от интимно-камерного до группового, репрезентативного, парадного и исторического к экслибрису, от традиционного до провокационно-авангардного», - пишет Евгений Орлов в аннотации к выставке.



А галерея «Navicula artis» подготовила проект для тех, кто ценит в искусстве иронию и высокохудожественное хулиганство. Вечером 12 января здесь откроется собрание… наклеек из коллекции Алексея (Фаната) Шлякова. Легенда об этом персонаже гласит, что однажды мама попросила его обклеить бытовые кухонные баночки. Алексей согласился. Из бытовой истории появился художник... К сегодняшнему дню творческое наследие Алексея насчитывает тысячи наклеек. Говорят, что нет такого клуба на территории РФ, где не было бы наклейки Фаната. Он обклеивает телефоны, автомобили, музыкальные инструменты, мебель утварь и все что попадается под руку. Собственно, поразмышлять над этим феноменом приглашаются зрители в галерею «Navicula artis».



Кроме стационарных выставок, в Музее нонконформистского искусства будет представлена работа Ольги Доспеховой «Hаизнанку / Inside-out» в рамках мобильного арт-проекта «Парник». Куратор многозначительно сформулировал суть того, что предстоит увидеть. А именно: «Искусство в открытом пространстве - наиболее демократичная форма

художественного высказывания. Доступное каждому, оно влияет на нас и вызывает ответную реакцию. Автор инсталляции задается вопросом, как цвет, форма и город влияют друг на друга. Неожиданно возникая в историческом дворе на Пушкинской 10, цвет, свет, и форма взаимодействуют с окружающим пространством, вступают в конфликт, но в тоже время выявляют характер друг друга. Слои цветных поверхностей, пересекаясь в пространстве, создают концентрацию линий и объемов, наполняя и трансформируя среду».



Художественные поиски, приуроченные к Старому новому году, будут дополнены музыкальными аккордами. На гитаре и тон-генераторе их исполнит Антон Мизенко, известный прежде всего как вдохновитель красноярской группы «Атанорэ».