На Дону открылся фестиваль буддийской культуры «Из сердца Гималаев»

В Ростове начал свою работу Фестиваль буддийской культуры на юге России. Программа, носящая общее название «Из сердца Гималаев», включает в себя показ документальных и художественных фильмов буддийской тематики, фотовыставку «Ступа, исполняющая желания», презентацию книжных новинок и встречу с их авторами, а также двухдневный лекционный курс Ламы Оле Нидала «Махамудра - опыт просветлённых Тибета».

Программа форума открылась презентацией энциклопедии «Путеводитель по буддизму» (издательство «Эксмо»), и встречей с её автором, известным буддологом и востоковедом, Еленой Леонтьевой. Также в арт-зале ростовского Дома кино начались показы документальных и художественных фильмов, повествующих об истории и современности буддийской культуры. Всего в течение фестиваля организаторы планируют показать ростовчанам и гостям города 8 фильмов отечественных и зарубежных авторов.

Как сообщили «АН-онлайн» в оргкомитете, в рамках фестиваля сегодня откроется путешествующая фотовыставка «Ступа, исполняющая желания». Ежедневно на протяжении двух недель жителям донской столицы будут представлены работы как известных международных фотографов, так и обычных фотолюбителей. Центральная тема выставки - буддийские ступы, уникальные архитектурные сооружения, широко распространенные в Тибете, Непале, Индии, странах Европы и в России. Согласно поучениям, ступы символизируют качества просветленного ума, генерируют позитивную энергию и благотворно влияют на местность, в которой построены, - растворяя все негативные препятствия и способствуя процветанию.

Выставка «Ступа, исполняющая желания» была создана несколько лет назад международной общественной организацией «Культурное наследие Гималаев», и на сегодня успешно прошла в целом ряде городов России. Стоит, наверное, обратить внимание и на то, что на выставке будет работать экскурсовод, который не только покажет и расскажет, но и ответит на все вопросы зрителей.

По мнению организаторов, центральное место в программе Фестиваля буддийской культуры займёт двухдневный лекционный курс Ламы Оле Нидала «Махамудра - опыт просветлённых Тибета». Известный лама-европеец впервые приехал в Ростов-на-Дону - в рамках своего ежегодного зимнего турне по России. Лама представит свою новую книгу под названием «Книга надежды. Как освободиться от страха смерти». Вместе с Ламой Оле на фестиваль в Ростов приехали буддисты из более, чем 20 стран мира и, практически, из всех регионов России.