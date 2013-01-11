В ЕАО открылась международная выставка портрета

Передвижная экспозиция «В поисках образа» стартовала из Благовещенска и сделала плановую остановку в Музее современного искусства ЕАО. Дальнейший маршрут выставки простирается через Хабаровск и Владивосток до Харбина КНР.

Как сообщил «АН-онлайн» председатель отделения Союза художников России по ЕАО Валентин Коровин, экспонируются 45 работ более двадцати дальневосточных художников (от Якутска до Находки), в том числе из города Харбин Китайской народной республики. Цель передвижной выставки – показать зрителям «коллективный» портрет нашего современника.

«Харбинский художник Фу Цзяожэнь – известный меценат. Он часто приглашает российских художников в Поднебесную, оплачивает питание и проживание. Коллекционер, он заинтересован в развитии культурных связей между Россией и Китаем. Здесь представлена его работа «Мы женаты 50 лет», выполненная в традиционной манере», - рассказал Валентин Коровин.

«Культурные события такого уровня случаются реже, чем хотелось бы. Выставка очень разноплановая, и это позволит каждому зрителю найти то, что мило его сердцу: салонный портрет, авангардный, детский, женский и другие», - рассказала «АН-онлайн» сотрудница Музея современного искусства ЕАО Елена Гладкая.

Среди изображённых - пограничник, доктор, лыжница, учитель, ветеран Великой Отечественной войны, бывший губернатор ЕАО Николай Волков, скоморох, казак, китайская девушка, русский мальчик и другие. Охватываемый исторический отрезок – от 70-х годов прошлого века до наших дней.

По словам организаторов, международная выставка портрета «В поисках образа» будет работать в Биробиджане до 9 февраля, затем она «погостит» в Хабаровске, Владивостоке, Харбине и вернется обратно в Россию.