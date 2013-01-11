//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Культура

В ЕАО открылась международная выставка портрета

11 января 2013, 13:08 [«Аргументы Недели. Хабаровск», Виктор Черненко, Биробиджан ]

В ЕАО открылась международная выставка портрета
Фото В.Черненко

Передвижная экспозиция «В поисках образа» стартовала из Благовещенска и сделала плановую остановку в Музее современного искусства ЕАО. Дальнейший маршрут выставки простирается через Хабаровск и Владивосток до Харбина КНР.

Как сообщил «АН-онлайн» председатель отделения Союза художников России по ЕАО Валентин Коровин, экспонируются 45 работ более двадцати дальневосточных художников (от Якутска до Находки), в том числе из города Харбин Китайской народной республики. Цель передвижной выставки – показать зрителям «коллективный» портрет нашего современника.

«Харбинский художник Фу Цзяожэнь – известный меценат. Он часто приглашает российских художников в Поднебесную, оплачивает питание и проживание. Коллекционер, он заинтересован в развитии культурных связей между Россией и Китаем. Здесь представлена его работа «Мы женаты 50 лет», выполненная в традиционной манере», - рассказал Валентин Коровин.

«Культурные события такого уровня случаются реже, чем хотелось бы.  Выставка очень разноплановая, и это позволит каждому зрителю найти то, что мило его сердцу: салонный портрет, авангардный, детский, женский и другие», - рассказала «АН-онлайн» сотрудница Музея современного искусства ЕАО Елена Гладкая.

Среди изображённых  - пограничник, доктор, лыжница, учитель, ветеран Великой Отечественной войны, бывший губернатор ЕАО Николай Волков, скоморох, казак, китайская девушка, русский мальчик и другие. Охватываемый исторический отрезок – от 70-х годов прошлого века до наших дней.

По словам организаторов, международная выставка портрета «В поисках образа» будет работать в Биробиджане до 9 февраля, затем она «погостит» в Хабаровске, Владивостоке, Харбине и вернется обратно в Россию.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
Губернатор Хабаровского края просит Медведева денег на скорую помощь

Губернатор Хабаровского края просит Медведева денег на скорую помощь 17:04

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой увеличить финансирование службы скорой медицинской помощи на Дальнем Востоке.и >>
Канадцы скупают хабаровские золотые месторождения

Канадцы скупают хабаровские золотые месторождения 17:03

Одни из мировых лидеров золотодобычи – канадская компания Kinross Gold решила расширить свое присутствие в РФ. Организация приобретает месторождение Чульбактан в Хабаровском крае за $283 миллиона. >>
В китайский Фуюань из Хабаровска больше не ходит паром

В китайский Фуюань из Хабаровска больше не ходит паром 17:02

В Хабаровске 6 августа закроется пограничный пункт пропуска на Амуре, которым пользовались пассажиры рейсов Хабаровск-Фуюань. Временное ограничение обусловлено высоким уровнем воды в реке. >>
Фургал просит Медведева помочь с дамбами в городе Президентского внимания

Фургал просит Медведева помочь с дамбами в городе Президентского внимания 15:08

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал обратился за помощью в премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву. Фургал просит рассмотреть возможность заключения контрактов на строительство противопаводковых дамб в Комсомольске-на-Амуре с единственным поставщиком. >>
В Хабаровске День ВДВ приобрел новый формат

В Хабаровске День ВДВ приобрел новый формат 15:08

В этом году 2 августа прошло в Хабаровске в новом формате. Теперь День ВДВ стал частью военно-патриотического воспитания. >>
Часть Еврейской АО могут присоединить к Хабаровскому краю

Часть Еврейской АО могут присоединить к Хабаровскому краю 01.08 15:29

Уже до конца года часть Еврейской автономной области станет Хабаровским краем – такая информация появилась в региональном медиапространстве. Эксперты считают, что в Хабаровском крае не готовы к слиянию. >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
В Хабаровске откроется первый в ДФО межотраслевой центр оценки квалификаций

В Хабаровске откроется первый в ДФО межотраслевой центр оценки квалификаций 01.08 15:06

В Хабаровском крае внедряется новый стандарт, с помощью которого можно будет оценивать качество подготовки специалистов по различным специальностям и в различных отраслях. Так же осуществляется переподготовка специалистов и обучение студентов. Все это – Национальный стандарт системы квалификаций. >>

Спасатели Хабаровска просят турагентов остановить продажу туров в паводковую зон 01.08 11:45

МЧС Хабаровского края разослало письма туристическим фирмам региона с просьбой приостановить продажу туров экстремального отдыха в зоны паводка. >>
В Хабаровске больше не будет плодов китайских урожаев

В Хабаровске больше не будет плодов китайских урожаев 01.08 11:41

С 10 августа вводится запрет на ввоз на территорию РФ некоторых видов сельхозкультур из Китайской народной республики. Под санкции попали семечковые и косточковые – фрукты и ягоды. >>
Глава Хабаровского края просит провинцию КНР ограничить сброс воды в Сунгари

Глава Хабаровского края просит провинцию КНР ограничить сброс воды в Сунгари 01.08 11:17

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал направил официальное письмо властям китайской провинции Хэйлунцзян, котрая граничит с российским регионом. Глава хабаровского белого дома просит губернатора Ван Вэньтао рассмотреть возможность ограничения сбросов воды в реку Сунгари на время паводка на Амуре. >>
Граждане КНР нелегально обрабатывали древесину в Хабаровском крае

Граждане КНР нелегально обрабатывали древесину в Хабаровском крае 31.07 17:12

На одном из деревообрабатывающих предприятий Хабаровского края – в районе имени Лазо – выявили незаконный труд граждан Китая. Судебные приставы приостановили деятельности организации. >>
В Хабаровске переносят причалы из-за уровня воды в Амуре

В Хабаровске переносят причалы из-за уровня воды в Амуре 31.07 17:11

В краевой столице началось затопление береговой зоны. Некоторые причалы не смогут больше принимать пассажиров. >>

//Новости ADWILE

В Хабаровском крае произошло ощущаемое землетрясение

В Хабаровском крае произошло ощущаемое землетрясение 31.07 14:16

Толчок в три балла почувствовали жители Хабаровского края >>
Губернатор Хабаровского края получил представление от прокуратуры за пожар в дет

Губернатор Хабаровского края получил представление от прокуратуры за пожар в дет 31.07 12:03

Прокуратура Хабаровского края вынесла представления губернатору Сергею Фургалу и главам некоторых ведомств после пожара, случившегося в палаточном лагере для детей и подростков на туристической базе «Холдоми». >>
В Хабаровский край все реже приезжают китайские туристы

В Хабаровский край все реже приезжают китайские туристы 31.07 11:39

На 13% сократился туристический поток из Китая в Хабаровский край. Такая тенденция может быть результатом недостаточно развитой инфраструктуры в регионе. >>
В Хабаровском крае жители 50+ возраста получили сертификаты на обучение

В Хабаровском крае жители 50+ возраста получили сертификаты на обучение 30.07 18:08

В Хабаровском крае реализуется проект «Демография» >>
Мэрия Хабаровска скупает квартиры для аварийных переселенцев

Мэрия Хабаровска скупает квартиры для аварийных переселенцев 30.07 18:07

Мэрия Хабаровска готовит документы для покупки 30 квартир для граждан, переселяемых из аварийного жилья. Расселение проходит в рамках нацпрограммы для жителей краевой столицы, которые проживают в домах, признанных аварийными до января 2017-го. >>
Хабаровск готов к временному размещению подтопленцев

Хабаровск готов к временному размещению подтопленцев 30.07 18:05

Полсотни человек может принять временный пункт пребывания в Хабаровске. Он подготовлен специально для подтопленцев. >>

//Новости МирТесен

В психоневрологическом интернате Эльбана карантин снят частично

В психоневрологическом интернате Эльбана карантин снят частично 30.07 15:24

В Хабаровском крае в психоневрологическом интернате поселка Эльбан частично снят карантин. Он был установлен из-за вспышки кишечной инфекции. >>
Руководители «Холдоми» подозревают терракт в палаточном лагере

Руководители «Холдоми» подозревают терракт в палаточном лагере 30.07 13:58

В лагере, где при пожаре погибли четыре ребенка, подозревают теракт. Об этом заявили руководители самой базы, на территории которой были установлены палатки. >>
Камерный оркестр «Виртуозы Амура» побывал с концертами в Японии

Камерный оркестр «Виртуозы Амура» побывал с концертами в Японии 30.07 10:17

Состоялась первая и некоммерческая поездка коллектива Хабаровского музыкального театра в Токио по приглашению общества «Японско-Российского центра молодёжных обменов». >>

//Новости партнеров

Пётр Дзвинник: как из мусора сделать газ

Пётр Дзвинник: как из мусора сделать газ 30.07 10:14

Проблема сбора и переработки различного вида отходов, особенно пластика, остро стоит сейчас перед всем человечеством. Как из мусора сделать газ, знает доцент Дальневосточной народной академии Пётр Дзвинник. >>
Губернатор Хабаровского края отстранил замглавы минобра на время проверки

Губернатор Хабаровского края отстранил замглавы минобра на время проверки 29.07 14:38

Заместитель министра образования и науки Хабаровского края Александр Король временно отстранен от исполнения своих должностных обязанностей. Это решение принял губернатор региона Сергей Фургал. >>
Дачников в Хабаровском крае торопят со сбором урожая

Дачников в Хабаровском крае торопят со сбором урожая 29.07 14:32

В Хабаровском крае дачников торопят покинуть левый берег Амура. Садоводы должны успеть собрать урожай до начала паводка. >>

//Новости СМИ2

Высокие зарплаты бюджетников Хабаровского края удивили Росстат

Высокие зарплаты бюджетников Хабаровского края удивили Росстат 29.07 14:02

Росстат проанализировал средние заработные платы врачей и учителей с высшим образованием и средней заработной платой. >>
Фигурантам дела о пожаре в детском лагере в Хабаровском крае просят поблажки

Фигурантам дела о пожаре в детском лагере в Хабаровском крае просят поблажки 29.07 13:16

Адвокаты директора и владельца палаточного лагеря для детей на территории базы «Холдоми» обжаловали арест своих подзащитных. Максим Кузнецов и Виталий Бурлаков были арестованы по делу о пожаре в лагере. >>
Хабаровский край отстает в реализации мусорной реформы

Хабаровский край отстает в реализации мусорной реформы 29.07 12:26

Хабаровский край отстает в переходе на новую систему обращения с отходами. Амурская бассейновая природоохранная прокуратура внесла представления губернатору региона. >>

//Новости МирТесен

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Выложен гороскоп Павла Глобы для знаков зодиака, которых ждут сложности в августе
2

Подруга певицы Селены Гомес, отдавшая ей почку, жалеет о своем поступке
3

Пророчество православного старца о дате начала Третьей мировой опубликовали СМИ
4

Виктория Дайнеко поделилась снимком в купальнике без фильтров
5

Озвучена предполагаемая дата военного переворота в Киеве и свержения Зеленского

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры