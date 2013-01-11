В Казани увековечат память Петра I

План реконструкции Адмиралтейской слободы в Казани предполагает установление памятника Петру I. Об этом «АН-онлайн» сообщила заместитель председателя регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Фарида Забирова.

Реконструкцию одного из старейших районов задумано осуществить к 300-летнему юбилею Казанского адмиралтейства, празднование которого намечено на 2018 год.

Как сообщила Ф. Забирова, кроме монумента великого российского императора в Адмиралтейской слободе будет сооружен еще один постамент для фигуры важного государственного деятеля петровских времен казанского вице-губернатора Никиты Кудрявцева.

В настоящее время памятник Петру находится в одной из скульптурных мастерских Санкт-Петербурга. Его уже планировали несколько лет назад установить на улице Петербургской в центре Казани, но после выступления националистов местные власти приняли решение заменить скульптуру «неоднозначного» правителя на бюст историка Льва Гумилева, имеющего в своем происхождении татарские корни.