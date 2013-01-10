В Пскове в 20-й раз пройдет Всероссийский Пушкинский театральный фестиваль

Псков готовится к проведению 20-го ежегодного Всероссийского Пушкинского театрального фестиваля, который откроется 5 февраля спектаклем «Пиковая дама» Санкт-Петербургского государственного драмтеатра «На Литейном». За пять фестивальных дней будет показано около 11 проектов творческих коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды и Пскова. В их числе 7 драматических произведений, 2 постановки кукольных театров и два музыкальных концерта. 10 февраля фестиваль закроется мастер-классом Константина Райкина (Школа-студия МХАТ).

По традиции спектакли и концерты состоятся в Пскове на сценах областной филармонии, колледжа искусств, театра кукол, а также в Пушкинских Горах на сцене Научно-культурного центра Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина "Михайловское".

10 февраля, в День памяти А. С. Пушкина, состоится лития на могиле поэта.

Из бюджета Псковской области на проведение фестиваля выделено около 1,5 млн рублей, также около 1 млн выделило министерство культуры РФ.