В Исаакиевском соборе зазвучат песнопения Рождества Христова

В Петербурге продолжают отмечать светлый праздник Рождества Христова. Значимая роль в данном случае отводится Исаакиевскому собору, являющемуся одному из крупнейших православных храмов города, сообщает сайт iskusstvo.tv.



Сегодня вечером здесь состоится Рождественский концерт православных песнопений и русской духовной музыки.



«Песнопения Рождества Христова Валаамского напева, греческое, болгарское, сербское, грузинское богослужебное пение, русская духовная музыка прозвучат в исполнении Праздничного хора Валаамского монастыря», - отмечают организаторы мероприятия.



Концерт, который начнётся 10 января в 19.00, будет доступен каждому, кто желает погрузиться в удивительную атмосферу Рождества Христова. Перед гостями храма выступят заслуженный артист России Владимир Миллер, а также заслуженные артисты Республики Карелия - Михаил Круглов, Дмитрий Попов и Олег Палкин.



Напомним, что несколько дней назад в Исаакиевском соборе была совершена Рождественская вечерня с поздравлениями митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира. В рамках мероприятия также было зачитано официальное приветствие губернатора Петербурга Георгия Полтавченко и поздравление с Рождеством. Для него Рождество является «неисчерпаемым источником святой радости и духовного обновления», как и для многих жителей Северной столицы.



«Этот всеми любимый и почитаемый праздник в последние годы стал поистине всенародным», - отметил Полтавченко, - «Петербуржцы семьями приходит на торжественные Рождественские богослужения, которые проходят во всех православных храмах нашего города».