Инаугурация Барака Обамы-2013 будет похожа на концерт популярной музыки?

Инаугурация Барака Обамы, назначенная на 21-е января, возможно, будет похожа на концерт популярной музыки, певица Бейонсе исполнит гимн США, а фолк-музыкант Джеймс Тейлор споет "America the Beautiful".

СМИ США отмечают, что инаугурационным поэтом станет сын кубинских эмигрантов Ричард Бланко, придерживающийся нетрадиционной сексуальной ориентации.